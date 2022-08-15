Украинская ІТ-армия нанесла киберудары по онлайн-ресурсам Пенсионного фонда РФ и парализовала работу российской почты
Украинские кибервойска заблокировали более 600 российских онлайн-ресурсов за две недели августа: у россиян были проблемы с онлайн-банкингом и невозможно было отправить или получить посылки
Об этом сообщает Минцифра в своем телеграмм-канале.
Благодаря кибератакам на онлайн-ресурсы врагу удается расшатать все важные сферы жизни РФ. Это ослабляет их экономику и спонсирование войны.
В частности, мощная кибератака полностью парализовала работу национального почтового оператора России. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку. Киберудар парализовал работу государственной почты и не допустил доход, который мог пополнить бюджет страны и изготовить очередную вражескую ракету.
Испытал кибератаки и Пенсионный фонд РФ. В результате семьи военных не получили выплаты и компенсации за своих живых или неживых убийц, участвовавших в войне против Украины.
Пострадал также онлайн-банкинг: клиенты многих банков не смогли провести желаемые финансовые операции со смартфона.
Еще одна мишень для украинской ІТ-армии – платформы для видеоконференций. После выхода из рынка РФ мировых компаний, в том числе платформ для видеосвязи, россияне остались ни с чем, и потому создали собственные аналоги. Однако ІТ-армия и здесь перекрыла доступ для успешно не работавших видеоконференций.
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С 26 февраля по 30 июля ІТ-специалисты и активисты киберфронта атаковали более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов, блокирование которых привело к ослаблению экономики России.
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