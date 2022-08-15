Об этом сообщает Минцифра в своем телеграмм-канале.

Благодаря кибератакам на онлайн-ресурсы врагу удается расшатать все важные сферы жизни РФ. Это ослабляет их экономику и спонсирование войны.

В частности, мощная кибератака полностью парализовала работу национального почтового оператора России. Невозможно было воспользоваться почтовыми услугами, отправить или получить посылку. Киберудар парализовал работу государственной почты и не допустил доход, который мог пополнить бюджет страны и изготовить очередную вражескую ракету.

Испытал кибератаки и Пенсионный фонд РФ. В результате семьи военных не получили выплаты и компенсации за своих живых или неживых убийц, участвовавших в войне против Украины.

Пострадал также онлайн-банкинг: клиенты многих банков не смогли провести желаемые финансовые операции со смартфона.

Еще одна мишень для украинской ІТ-армии – платформы для видеоконференций. После выхода из рынка РФ мировых компаний, в том числе платформ для видеосвязи, россияне остались ни с чем, и потому создали собственные аналоги. Однако ІТ-армия и здесь перекрыла доступ для успешно не работавших видеоконференций.

С 26 февраля по 30 июля ІТ-специалисты и активисты киберфронта атаковали более 6 тыс. российских онлайн-ресурсов, блокирование которых привело к ослаблению экономики России.

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