Украинская и российская делегации после переговоров едут в столицы для консультаций. Планируют провести вторую встречу, - Подоляк

Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге.



"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.



Подоляк добавил, что ради того, чтобы принять эти решения, обе делегации поехали для консультаций в свои столицы.



"Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития", - сказал Подоляк.



В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни на границе Украины и Беларуси.



"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни", - отметил он.





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