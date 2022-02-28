Украинская и российская делегации после переговоров едут в столицы для консультаций. Планируют провести вторую встречу, - Подоляк
В понедельник, 28 февраля, состоялся первый раунд переговоров украинской и российской делегаций по прекращению боевых действий в Украине - стороны поехали в столицу для обсуждения решений переговоров
Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге.
"Украинская и российская делегации провели сегодня первый раунд переговоров, основной целью которых было обсуждение вопросов прекращения огня на территории Украины и боевых действий. Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.
Подоляк добавил, что ради того, чтобы принять эти решения, обе делегации поехали для консультаций в свои столицы.
"Стороны обсудили возможность в ближайшее время проведения второго раунда переговоров, на котором эти темы получат конкретную практику развития", - сказал Подоляк.
В свою очередь, помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшие дни на границе Украины и Беларуси.
"Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни", - отметил он.
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