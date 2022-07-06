Украинская ГТС готова к сценарию нулевого транзита
Газотранспортная система Украины готова работать даже без транзита газа
Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, пишет Интерфакс-Украина .
"Мы всегда готовились к сценарию "нулевого" транзита, поскольку у нас уже были прецеденты и в 2006 и 2009 годах, когда россияне закрывали краны на своей территории. Наша система может работать без транзита", - сказал он.
При этом Макогон признает, что подобные условия работы для ГТС будут нестандартными, непроектными.
По его словам, у оператора также есть планы по масштабной оптимизации системы без транзита российского газа в Европу.
"Нужно будет провести очень масштабную оптимизацию, нам уже не нужна такая мощность ГТС. Мы понимаем: скорее всего, в перспективе трех-пяти лет Европа полностью откажется от российского газа и фактической потребности транзита через ГТС Украины уже не будет", – сказал глава оператора.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.19
Покупка 34.19Продажа 35.02
-
EUR
Покупка 34.92Продажа 36.2
- Актуальное
- Важное