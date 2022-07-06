Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, пишет Интерфакс-Украина .

"Мы всегда готовились к сценарию "нулевого" транзита, поскольку у нас уже были прецеденты и в 2006 и 2009 годах, когда россияне закрывали краны на своей территории. Наша система может работать без транзита", - сказал он.

При этом Макогон признает, что подобные условия работы для ГТС будут нестандартными, непроектными.

По его словам, у оператора также есть планы по масштабной оптимизации системы без транзита российского газа в Европу.

"Нужно будет провести очень масштабную оптимизацию, нам уже не нужна такая мощность ГТС. Мы понимаем: скорее всего, в перспективе трех-пяти лет Европа полностью откажется от российского газа и фактической потребности транзита через ГТС Украины уже не будет", – сказал глава оператора.