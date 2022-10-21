Об этом информирует Media Center Ukraine .

Сегодня, 21 октября, состоялась презентация клипа группы "Хуртовина" на песню "Пуля".

В видео показали историю воина, который возвращается с фронта домой и встречается с женой и сыном.

Режиссер клипа Богдан Железняк рассказал, что главная цель – помнить, что в стране идет война.

"Идея клипа в том, что война продолжается и мы не можем расслабляться, даже если кажется, что тихо, мы не имеем права забывать, что война продолжается. Мы все должны быть сплоченными - военное и мирное население", - сказал Железняк.

Группа "Хуртовина" начала свое творчество уже во время войны. Впереди у них гастрольный тур. Все деньги, которые ребята соберут, отправят на нужды ВСУ. Также они планируют посетить позиции и госпитали для поддержки украинских бойцов.

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