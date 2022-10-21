Украинская группа презентовала песню "Куля" в память погибших героев: средства с концертов отправят на ВСУ
Группа "Вьюга" презентовала новую песню "Шар", которую посвятил погибшим героям Украины. Все собранные с концертов деньги отправят для Вооруженных Сил
Об этом информирует Media Center Ukraine .
Сегодня, 21 октября, состоялась презентация клипа группы "Хуртовина" на песню "Пуля".
В видео показали историю воина, который возвращается с фронта домой и встречается с женой и сыном.
Режиссер клипа Богдан Железняк рассказал, что главная цель – помнить, что в стране идет война.
"Идея клипа в том, что война продолжается и мы не можем расслабляться, даже если кажется, что тихо, мы не имеем права забывать, что война продолжается. Мы все должны быть сплоченными - военное и мирное население", - сказал Железняк.
Группа "Хуртовина" начала свое творчество уже во время войны. Впереди у них гастрольный тур. Все деньги, которые ребята соберут, отправят на нужды ВСУ. Также они планируют посетить позиции и госпитали для поддержки украинских бойцов.
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