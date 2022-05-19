Эта сессия обещает быть не такой интимной, как предыдущие. Все потому, что в студии на этот раз звучит ска. Если вы не знакомы с этим стилем, то самый близкий известный к нему – регги. Ска зародился раньше регги, в конце 50-х годов прошлого столетия на Ямайке. Беззаботный на первый взгляд посыл этой музыки во все времена был также формой протеста против цинизма, декларацией гуманистических ценностей. Украинская группа Green Silence для этого эфира не только собрала свой полный состав, но и пригласила музыкальных гостей. Одним из них стал... ведущий проекта Voices from the Underground Андрей Жолоб, известный также как вокалист группы "Бетон".

Voices from the Underground – это проект-коллаборация представителей музыкальной и телевизионной индустрии Украины. Его цель – показать интересные украинские группы, а также создать эмоциональную связь между зрителями в разных точках земли с помощью универсального языка музыки. Для этого просто посреди состава гуманитарной помощи во Львове собрали профессиональную сцену, съемочный комплекс и команду профессионалов на волонтерских началах полностью без гонораров создает искусство, каждый в своем жанре. Авторы рассчитывают, что такие вечера помогут по крайней мере на 1 час в неделю почувствовать моральное облегчение тем, кто в этом нуждается.

Чтобы такие вечера продолжались, команда проекта просит смотреть, подписываться и делиться с друзьями. Сделать все это, а также увидеть предыдущие концерты Voices from the Underground можно по этой ссылке.