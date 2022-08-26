Украинская гемблинговая компания помогает Вооруженным силам через своих сотрудников

Самая действенная помощь бойцам на передовой – адресная. Поэтому прежде всего откликнулись на просьбы своих сотрудников. Анастасия работает в в HR-отделе Cosmolot с начала основания компании. А ее папа защищает родную страну еще с 2014 года. С началом полномасштабного вторжения РФ потребность в дополнительном снаряжении разведывательного батальона ее отца возросла в разы. В первую очередь, с просьбой о помощи обратилась к руководителям своей компании.

“Я знала, что Cosmolot помогает ВСУ через разные благотворительные фонды. И потому я не сомневалась, что помогут и мне, и моему папе. В настоящее время компания Cosmolot взяла на себя полное обеспечение разведывательного батальона, и помогает батальону моего папы на постоянной основе. Сейчас мы отправили на линию фронта 8 профессиональных коптеров, которые могут видеть наших врагов даже ночью. Также наши воины получили 2 тепловизора и плоттер для печати карт”, - рассказывает Анастасия.

А недавно отправили на передовую три современных дрона Mavic. А еще – пикап, бронежилеты, тепловизоры, дальномеры, рации, спальники и прочее крайне необходимое снаряжение. С тех пор, как компания стала рассказывать, что помогает фронту, начали поступать заявки о помощи от клиентов, вступивших в ряды Вооруженных Сил Украины. Руководство пытается их по возможности максимально удовлетворить. Рассказывает сотрудник департамента Customer Support Игр.

“Мы очень гордимся нашими клиентами, защищающими страну! Один из них нам сказал, что вступил в ряды ВСУ, потому что очень ждет победы Украины. Мечтает, чтобы все мы были свободными! У нас общая цель, и мы ее приближаем вместе, кто как может", – говорит Игорь.

Компания Cosmolot с самого начала боевых действий активно включилась в поддержку украинской армии! В общей сложности уже отправили помощь на сумму около 4,5 миллиона гривен. Также сотрудники вместе с компанией "задонатили" около 120 тысяч гривен на волонтерский проект, который закупает бронежилеты и тактическое снаряжение для воинов ВСУ, помогает пострадавшим семьям с детьми в Киевской области. За Благотворительную деятельность компания получила благодарность Министерства обороны Украины. Да золотое памятное отличие от 74-го разведывательного батальона за помощь фронта!