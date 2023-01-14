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"Украинская формула мира способна вернуть безопасность и справедливость всему миру", – Джапарова в ООН

14 января, 2023 суббота
03:17
война с Россией Эмине Джапарова

МИД призывает все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира, способную вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру

Об этом первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила на заседании Совета Безопасности ООН, где рассматривалась ситуация, вызванная путинской войной, сообщает Укринформ.

"Президент Владимир Зеленский инициировал формулу мира, чтобы ответить на неотложные вызовы сегодняшнего дня. Она состоит из десяти пунктов, которые способны вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру", - подчеркнула Джапарова.

Она напомнила, что этот план, основанный на целях и принципах Устава ООН, направлен на обеспечение безопасности во всех ее измерениях – продовольственной, радиационной и ядерной, энергетической, противодействия экоциду и недопущения повторения агрессии в будущем.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать формулу мира", - сказала первая заместитель главы МИД.

В то же время она выразила сожаление по поводу того, что "посланник зла все еще находится в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН", которое занимал Советский Союз. И повторила позицию Украины: правовые основания для присутствия России в РБ "являются более чем сомнительными, если не полностью отсутствуют".

Джапарова подчеркнула необходимость дальнейшего усиления давления на Россию с целью уничтожения ее военной машины. Государство-агрессорка уже ощутило влияние санкций: в армии захватчиков заканчиваются современные вооружения и боеприпасы, отметила она.

"И хотя мы еще не победили, Россия уже проиграла", - отметила замминистра. Для окончательного поражения РФ и победы демократии, добавила она, следует усилить санкции в секторах, имеющих особое экономическое значение для России. Речь идет, в частности, о полном нефтяном и газовом эмбарго и отключении российских банков от мировой финансовой системы.

Нельзя также допустить, чтобы те, кто помогает России совершать военные преступления, ушли от ответственности, указала Джапарова, уточнив, что это касается Беларуси и Ирана.

Представительница Украины призвала секретариат ООН направить в наше государство экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию.

"Промедление подрывает доверие к Совету Безопасности как таковому, а также к его способности обеспечить исполнение собственных решений", - пояснила она.

Джапарова также отметила необходимость создания специального трибунала для привлечения российских должностных лиц к ответственности за преступление агрессии. Она уточнила, что почти за 11 месяцев зарегистрировано более 64 тысяч военных преступлений, совершенных РФ.

Кроме того, первая заместитель министра заявила об острой потребности Украины в оружии, которое "приблизит нас к победе и восстановлению мира", а также в финансовой и гуманитарной помощи.

По последним оценкам, общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критической инфраструктуре Украины, составляет более 127 млрд долларов, добавила Джапароваа.

  • Напомним, накануне Джапарова заявила , что Украина готовит вынесение на Генассамблею ООН резолюции о спецтрибунале по агрессии России.

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