Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

За три дня зафиксировано 128 обстрелов рашистов по гражданской и энергетической инфраструктурам, только в сутки 12 октября уже было 8 обстрелов в трех регионах страны. В результате повреждено 28 объектов энергетики.

"Удары наносят как по генерации, так и по распределению электроэнергии. Российские террористические войска выпустили по украинским городам более сотни ракет и дронов, но благодаря невероятной работе нашей противовоздушной обороны удалось избежать критических повреждений", - заявил Шмигаль.

Сегодня украинская энергосистема работает в нормальном режиме.

"Мы не спрашивали аварийную помощь у наших европейских соседей. Дефицита мощностей нет. Прямо сейчас продолжаются ремонтные работы. Мы были готовы к тому, что Россия попытается уничтожить важные инфраструктурные объекты, и проделывали разные сценарии реагирования. Было закуплено необходимое резервное оборудование", – говорит премьер-министр.

Шмигаль подчеркнул, что в общей сложности электроснабжение восстановлено в почти 4 тыс. населенных пунктах и миллионах потребителей.

"Мы все должны быть готовы к временным перебоям с электроэнергией. Это военная реальность. Там, где это необходимо, во избежание перегрузки энергетических сетей выключают свет по графику. Просим всех с пониманием относиться к этой ситуации", - добавляет Шмигаль.

11 октября произошло три взрыва на двух объектах энергетики во Львовской области.

В Киеве и Киевской области с 11 октября ввели почасовые графики отключения света для балансировки энергосистемы.

12 октября в Хмельницком и населенных пунктах общины энергетики возобновили электроснабжение почти на 100%.

Энергетики за ночь возобновили электроснабжение в 137 городах и селах Тернопольской области. 54 населенных пункта остаются без света.

На утро 12 октября Во Львове удалось возобновить подачу воды и электричества по седьмому городу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb