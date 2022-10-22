Об этом он заявил во время интервью по канадским телеканалам CTV и CBC.

"Прежде всего, украинская энергетика и украинское общество страдают из-за нехватки ПВО и противоракетной обороны", - прокомментировал он.

Зеленский отметил, что пока только Германия передала первую систему IRIS-T, которая показала очень серьезные результаты.

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"Но вы также нас поймите: это дроны - и мы не можем отдавать на них все эти ракеты, мы понимаем, что должны их уничтожать другим оружием. Все эти детали есть у наших партнеров. ПВО - очень важное для нас оружие, которое может сохранить наше общество от этих целенаправленных террористических атак", - подчеркнул президент.

Также он добавил, что главная миссия России сейчас – это удары по украинской энергетической системе, чтобы оставить людей без света.

"Одна важная вещь: им кажется, что если они выключат нам свет, то мы их не найдем, – мы их найдем. Вы знаете почему? Потому что они трусы, они на поле боя ничего не могут сделать, они бьют по гражданскому населению, так что мы их найдем по запаху", - прокомментировал он.

12 октября предоставленная Германией система противовоздушной обороны IRIS-T прибыла в Украину .

18 октября зенитно-ракетный комплекс IRIS-T среднего радиуса действия, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство и продемонстрировал первые результаты работы в Украине.

19 октября министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет снабжать украинцев оружием.