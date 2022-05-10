Украинская экономика в 2022 году упадет на 30%, в 2023-м восстановится на 25% ВВП, – ЕБРР
Экономика Украины может восстановиться после падения на треть в этом году на 25% в следующем при условии, если будут приложены масштабные усилия для ее восстановления
Об этом говорится в прогнозе Европейского банка реконструкции и развития .
"Ожидается, что ВВП снизится на 30% в 2022 году, после чего в 2023 году произойдет его увеличение на 25%, если предположить, что масштабные усилия по восстановлению будут иметь место", - говорится в прогнозе банка.
ЕБРР ухудшил свои ожидания по поводу проседания украинского ВВП в этом году, поскольку в марте банк прогнозировал спад экономики на 20% в 2022-м при восстановлении на 23% в 2023-м.
- Напомним, правительство допускает в 2022 году из-за войны падение ВВП Украины на 30-50%.
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