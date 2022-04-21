Украинская экономика уже адаптировалась к военному положению, – Гетманцев

Об этомсообщает глава Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

В частности, он отметил, что украинская экономика уже приспосабливалась к военному положению, и теперь мы должны увеличить по меньшей мере вдвое расходы на армию даже после победы.

Гетманцев очертил приоритеты и первоочередные шаги в экономике во время войны, состояние государственных финансов и налоговой системы сейчас.

"Длительная война в измерении внутренней борьбы с "русским мерой", в котором уклонение от налогообложения и бытовая коррупция являются одобрительно воспринимаемой нормой. Борьба с пренебрежением к закону, являющаяся нормативным элементом "русского мера", на пути к цивилизованному миру, где живут по закону, а не по договоренностям и "понятиям", – заявил он.

Василий Фурман, экономист, член Совета НБУ, рассказал, что G7, МВФ и Всемирный банк готовят беспрецедентную поддержку Украины.