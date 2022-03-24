Украинская экономика стабилизируется, бизнесы, даже в прилегающих к зонам боевых действий местностях, постепенно возобновляют работу, – руководитель Центра экономической стратегии

"По сравнению с периодом начала войны сейчас не работает только треть украинской экономики, в первые недели агрессии не работала половина экономики", – сказал он в эфире Espreso TV.



Читайте также: От Германии прежде всего ожидаем отказ от покупки российских энергоносителей, - нардеп Ростислав Павленко



Вышлинский отметил: "Постепенно адаптировались граждане и бизнес, поэтому были призывы власти возобновлять работу. Согласно данным последнего опроса, проведенного Европейской бизнес-ассоциацией среди крупного и среднего бизнеса, не работает менее 30% предприятий Украины. Также вижу, что в тех регионах, которые относительно близки к боевым действиям, например, на Днепровщине возобновляют работу промышленные предприятия, пытаются перестроить цепочки поставок и сбыта для того, чтобы иметь возможность экспортировать свою продукцию".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb