Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на международной конференции в швейцарском Лугано.

"Экономика отходит от шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора этой войны. Но это не должно обманывать. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%", - сказал премьер.

Он добавил, что Украине даже, несмотря на боевые действия, удалось провести относительно успешную посевную кампанию, восстановить логистику через западную границу, а также часть цепочек поставок и производства.

Напомним, украинская экономика в 2022 году упадет на 30%, в 2023 восстановится на 25% ВВП.

Ранее правительство допускало падение ВВП в 2022 году из-за войны на 30-50%.

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