Украинская экономика отходит от шоковой комы, но падение ВВП в 2022 году ожидается по меньшей мере на 35%, - премьер
Украина провела относительно успешную посевную кампанию и возобновила часть цепочек снабжения, но проседание ВВП в этом году будет не менее 35%
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на международной конференции в швейцарском Лугано.
"Экономика отходит от шоковой комы, которая была в первый месяц-полтора этой войны. Но это не должно обманывать. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%", - сказал премьер.
Он добавил, что Украине даже, несмотря на боевые действия, удалось провести относительно успешную посевную кампанию, восстановить логистику через западную границу, а также часть цепочек поставок и производства.
- Напомним, украинская экономика в 2022 году упадет на 30%, в 2023 восстановится на 25% ВВП.
- Ранее правительство допускало падение ВВП в 2022 году из-за войны на 30-50%.
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