Украинская экономика остановится, если все перестанут производить платежи и платить налоги, – исполнительный директор аналитического центра Case-Украина

"Платежи – это кровь экономики. Ваши платежи – это зарплаты и пенсии для других", – сказал он в эфире Espreso TV.

Эксперт отметил, что масштаб поражения экономики достаточно серьезный, по его словам, активные военные действия ведутся на территории, которая давала ориентировочно 60% ВВП.



"Понятно, что не вся территория охвачена активными действиями, некоторые могут работать. Постепенно часть производств будет переноситься на Запад страны, многие предприятия могут работать в онлайне, например IT-сфера. Однако масштаб достаточно серьезный".



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Боярчук добавил, что платить налоги и средства за коммунальные услуги по возможности необходимо: "Любые платежи, налоги, коммунальные услуги, пойти в магазин что-то купить – это сейчас очень важно. Платежи – это кровь экономики. Ваши платежи – это зарплаты и пенсии для других. Речь не идет об эффективности или реформе, а о том, чтобы организм экономики просто продолжал работать".



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