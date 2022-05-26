Украинская экономика может упасть на 35%, но все зависит от продолжительности войны, - Роман Шеремета

Об этом заявил ректор Американского университета в Киеве, профессор кафедры экономики Школы менеджмента Везергед при Университете Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"Ситуация действительно сложная, и мы этого ожидаем. Это не что-то неожиданное. Потому что прежде всего мы должны все ресурсы, которые у нас есть, основные ресурсы бросать на то, чтобы Украина победила в войне против России", - сказал он. .

Шеремета прогнозирует, что экономика Украины упадет в текущем году на 35%, хотя Всемирный банк ожидает падения на уровне 45%.

"Я с этой цифрой частично согласен, частично нет. Потому что, в принципе, она очень сильно будет зависеть от того, как будет продолжаться война, в каких масштабах и т.д. Поэтому я все-таки более оптимистично отношусь", - отметил он.

"Кроме этого, Всемирный банк говорит то, что очень серьезно рухнет экономика Россия. Там, конечно, меньший процент упадет, но будет более длительная рецессия именно из-за того, что санкции и те события, которые произошли в России, это отвод основного капитала мощных мировых компаний, - оно будет очень долго", - сказал экономист.

По его словам, ситуация сложна не только в Украине, но и в мире.

"На самом деле и мир страдает также из-за этой войны. Цены, например, в Соединенных Штатах, где я проживаю сейчас, поднялись на бензин вдвое", - сказал он.

"Но в то же время, несмотря на столь печальную статистику, я все-таки вижу свет в конце тоннеля. Почему? Потому что очень много сейчас ресурсов бросается именно на Украину", - подчеркнул Роман Шеремета.

"В целом мировая поддержка долгосрочна. То есть, в принципе, даже те же Соединенные Штаты Америки – они же не сказали: мы дали вам 40 миллиардов долларов, и на этом закончится наша помощь. То есть, мы говорим о постоянной помощи этих стран. И единственное , что нам нужно сейчас делать, и это очень неотложно, - это лоббировать постоянно наши интересы на местах в разных странах", - резюмировал он.