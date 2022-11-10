Экономическая ситуация

Проведенный Европейской бизнес-ассоциацией в конце октября опрос физических лиц-предпринимателей показал, что экономическая активность в этом сегменте продолжала восстанавливаться: в настоящее время не работают 11% опрошенных предпринимателей (против 26% в апреле и 17% в июле этого года). В то же время, с ограничениями продолжают работать 50% опрошенных, а функционирование в полном объеме осуществляли 39% предпринимателей (против 20% в апреле и 28% в июле этого года). Показательно то, что, в условиях сжатия внутреннего спроса в Украине, 30% опрошенных предпринимателей планируют наладить экспорт товаров или услуг за границу. Сократили размер заработной платы 18% предпринимателей (доля таковых в июле составляла 25%), а планируют увольнять персонал 13% (18% в июле). О низкой роли банковской системы в смягчении негативного влияния войны на бизнес свидетельствует тот факт, что исключительно собственными оборотными средствами для финансирования бизнеса пользуются 83% предпринимателей, и только 7% пользуются банковскими ссудами, большая часть из которых (57% ссуд) приходится на кредитная программа "5-7-9".

В целом, украинская экономика демонстрирует признаки стабилизации на низком уровне. В частности, об этом свидетельствуют показатели внешнеэкономической деятельности: после шока первых месяцев войны и вынужденной коррекции обменного курса объемы импорта в Украину в июне-октябре стабилизировались на уровне около 4,5 млрд дол. США. Экспорт товаров из Украины после отладки работы зернового коридора стабилизировался на уровне около 4 млрд дол. США в сентябре-октябре. Такое состояние минимизирует риск накопления макроэкономического дисбаланса в этой области и является залогом сохранения курсовой стабильности, по меньшей мере, в краткосрочной перспективе.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 08.11.2022, Министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета только 43,7 млн. гривен сроки от 6 месяцев до 2-х лет. Предельные уровни доходности гособлигаций оставались неизменными по сравнению с предыдущим аукционом от 13,5% (по 6-мес. бумагам) до 18,5% (по 1,5-2-летним).

При этом объем выплат правительства по погашениям ОВГЗ продолжает превышать заимствования от продажи соответствующих ценных бумаг на аукционах. Так, за первую неделю ноября сальдо внутренних долговых операций правительства было отрицательным и составило 5,6 млрд гривен, а в целом с начала полномасштабной войны по состоянию на 7 ноября 2022 г. Правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 183,9 млрд грн, 2,1 млрд дол. США и 168 млн евро, в то время как от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах привлек 119 млрд грн, 1,4 млрд дол. США и 468,4 млн. евро.

Объем государственных ценных бумаг в обращении за текущую неделю сократился на 4,7 млрд гривен в результате уменьшения вложений в ОВГЗ со стороны банков (на 3,1 млрд грн), физических лиц (на 1,4 млрд грн) и нерезидентов (на 0, 2 млрд грн). Объем ОВГЗ в портфеле НБУ за неделю не изменился.

Валютный рынок

Незначительное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на фоне умеренного сокращения ее предложения обусловило близкое сбалансированное сальдо операций на межбанковском рынке по клиентским соглашениям. При этом чистая продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе увеличилась до 394 млн. долларов США (по сравнению с 214 млн. долларов США за неделю до этого).

В целом, за 10 месяцев 2022 года чистые интервенции по продаже иностранной валюты (долларов США и евро) составили более 20,2 млрд. долларов США. Это было ключевым фактором сокращения международных резервов Украины, которые по состоянию на 1 ноября 2022 года составили 25,2 млрд. долларов США (+5,5% в месяц и -18,4% с начала года). Их увеличение в октябре обязано прежде всего поступлением финансовой помощи от международных партнеров: 2 млрд. долларов США – от Европейского Союза, 1,3 млрд. долларов США – от МВФ, 0,5 млрд долларов США – от Всемирного банка, а также 0,4 млрд. долларов США – от размещения ОВГЗ в иностранной валюте.

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе-сентябре 2022 года чистая прибыль банковской системы составила 7,4 млрд. гривен ("минус" 1 млрд. гривен в сентябре). Положительное значение для финансового результата банков имела переоценка стоимости ценных бумаг в портфелях банков (в иностранной валюте и/или индексированных) после изменения обменного курса гривны, что увеличило их положительный финансовый результат по соответствующей статье на 31,7 млрд. гривен за 9 месяцев 2022 года . В то же время увеличение отчислений в резервы по активным операциям в объеме 99 млрд. гривен за 9 мес. 2022 (13х по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) выступало основным фактором негативного влияния на финансовый результат деятельности банков.

Из-за сохранения значительного процентного спреда между активными и пассивными операциями чистые процентные доходы банков за январь-сентябрь 2022 года выросли на 25,8% к соответствующему периоду прошлого года и составили 105,6 млрд. гривен. Чистые комиссионные доходы банков из-за отмены/уменьшения комиссий во время военного положения за 9 месяцев 2022 года сократились на 16,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 34,8 млрд. гривен.

Значения показателей достаточности капитала банков в сентябре были на уровне 18,9% для регулятивного и 12,8% для основного капитала банков, что превышает нормативные значения (10% и 7% соответственно). Банки также продолжают выполнять нормативы ликвидности и кредитных рисков. В то же время, неопределенность, связанная с динамикой военных действий и их влиянием на жизнеспособность клиентов банков, все еще не позволяет в полной мере оценить влияние войны на качество кредитного портфеля и капитал банков.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до почти 410 млрд. гривен (в том числе, почти 340 млрд. гривен – в депозитных сертификатах НБУ). Основным фактором увеличения банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как чистая продажа Национальным банком иностранной валюты у банков уменьшала объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности, в свою очередь, определяет низкий спрос банков на кредиты рефинансирования (задолженность платежеспособных банков по тендерным кредитам рефинансирования НБУ за прошлую неделю сократилась на 1,4 млрд. гривен) и удержание рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (23% ).

В условиях высоких военных рисков, препятствующих кредитованию, важную роль играют государственные программы поддержки кредитной активности банков. Так, по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%» на прошлой неделе банками было выдано более 300 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд. грн., из которых около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов по программе с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины достигло почти 15 тысяч, а их объем превысил 62 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей текущего периода, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели. Чаще всего кредиты по программе получали предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (53%), торговли и производства (24%), промышленной переработки (14%).

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, глава наблюдательного Совета НБУ.

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