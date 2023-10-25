Украинская ДРГ захватила участок дороги между 3 поселками на левобережье Херсонщины, - ISW
Украинская диверсионно-разведывательная группа высадилась вблизи поселка Подстепное и захватила участок дороги, соединяющей населенные пункты: Пойма, Казачьи Лагеря и Крынки
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, что российские источники утверждают, что украинские военные удерживают некоторые позиции в Крынках и продолжают атаки на левом берегу реки Днепр. Они также отмечают, что ВСУ до сих пор контролируют часть Крынок и удерживают позиции возле Антоновского шоссе и железнодорожного моста.
"Российские милблогеры утверждали, что украинские войска перебросили резервы на острова в дельте реки Днепр и пытаются прорваться в поселки Пойма и Песчановка", - говорится в сообщении.
Там добавили, что украинские силы продолжают переправлять небольшие группы личного состава через реку Днепр на лодках в разные точки левобережья.
Операция на левобережье Херсона
14 и 15 сентября украинские военные форсировали Днепр, предположительно, чтобы закрепить позиции и подготовиться к наступлению на левый берег Херсонской области. Россияне утверждают , что ВСУ готовятся форсировать Днепр еще с июля.
20 сентября в Генштабе ВСУ рассказали о новых плацдармах Сил обороны на левом берегу Днепра.
В Институте изучения войны заявили , что подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки Херсонской области.
20 октября ISW констатировал , что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.
21 октября ISW рассказали, что в ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.
Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила , что, чтобы "облегчить жизнь" правому берегу Днепра, нужно очистить часть левого, остающегося под огнем российских оккупантов.
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