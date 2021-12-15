Украинская драма о MH17 "Клондайк" вошла в конкурсную программу 72-го Берлинского кинофестиваля
Европейская премьера драмы о жизни на Востоке Украины и крушении рейса MH17 "Клондайк" Марины Эр Горбач состоится в конкурсной секции "Панорама" 72-го Берлинского кинофестиваля
Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.
В центре сюжета ленты - жизнь семьи на Востоке Украины, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", произошедшей 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области.
"Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда село захватывают вооруженные группировки", - говорится в описании фильма.
Как сообщает Госкино, Министерство культуры и туризма Республики Турция в 2021 году поддержало два проекта в категории международной копродукции. Один из них - фильм "Клондайк".
"Панорама" - конкурсная программа Берлинского кинофестиваля, которая фокусируется на наиболее актуальном международном кино. Кураторы описывают ее как подборку "отчетливо квирную, феминистскую, политическую, и одновременно стремящуюся мыслить вне этих категорий; программа всегда ищет что-то новое, смелое, нетрадиционное и дикое в современном кинематографе". Также в рамках "Панорамы" присуждается фестивальный приз зрительских симпатий.
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