Об этом информирует Украинская Киноакадемия .

"Клондайк" Марины Эр Горбач, получивший самую высокую режиссерскую награду в секции World Cinema Dramatic на известном кинофестивале "Санденс", показали за несколько недель до масштабного вторжения России.

4 августа антивоенная лента выйдет в прокат в США, дистрибьютором стал Samuel Goldwyn Films.

Украинский фильм, претендующий на "Оскар" в категории международный полнометражный фильм, рассказывает о паре, которая ждет ребенка и живет на востоке Украины во время начала войны.

Лента рассказывает о событиях июля 2014 на Донбассе. Мужчина и брат женщины пытаются эвакуировать беременную, но та отказывается. В это время в небе над ними сбивают гражданский самолет.

Украинскими продюсерами фильма являются Марина Эр Горбач и Святослав Булаковский (Kedr Film), также был присоединен турецкий продюсер Мехмет Багадир Эр (Protim VP).

Что известно о ленте

Украинский фильм "Клондайк" о войне с РФ и катастрофе МН17 получил награду Берлинале. В конце августа 2022 г. в сети появился его официальный трейлер.

Ленты "Памфир", "Клондайк", "Видение бабочки" и "Отблеск" стали лидерами по количеству номинаций национальной премии кинокритиков "Киноколо".

В ноябре украинская драма "Клондайк" Марины Эр Горбач получила награды на кинофестивалях в Анкаре в Турции и греческих Салониках.

9 декабря драма "Кондайк" Марины Эр Горбач попала в полный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

7 июня драма появилась на Netflix.