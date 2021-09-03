Украинская документальная лента "Сила судьбы" одержала победу на Бельгийском кинофестивале

История Насти Гузарськой - не выдумка. Вследствие отказа родителями от прививок, она перенесла коклюш и корь. Еще в два года от болезней пошли осложнения. А до четырехлетнего возраста состояние ребенка было критическим, в сердце начались необратимые процессы и оно стало размером, как в 17-летнего спортсмена. Единственным спасением была трансплантация, ее успешно сделали в Индии. Сегодня Настя - молодой человек в Украине с чужим сердцем. Последствия перенесенных в детстве болезней для нее - пожизненные таблетки для подавления иммунитета.



Именно эта история легла в основу документального фильма "Сила судьбы" режиссера Станислава Цехмистренко. Лента, созданная Всеукраинским демократическим форумом в рамках конкурса "Медицинская журналистика" USAID-Internews получила 2 премии Бельгийского кинофестиваля: лучший короткий документальный фильм и талантливый фильммейкер.



"Честно говоря, мы не ожидали, что мы попадем в какую номинацию, но неожиданно наш фильм был заявлен сразу в двух номинациях, и мы эти номинации приняли", - рассказал режиссер картины Станислав Цехмистренко.



Режиссер отметил, что ленту подали еще на несколько международных фестивалей, которые из-за пандемии состоятся в следующем году.



"Когда мы начали работать над проектом, о COVID-19 вообще никто ничего не слышал. И только когда мы начали съемки. В мире уже царила эпидемия коронавируса. Об вакцине еще только шли какие-то разговоры, и так случилось, что как раз на момент выхода ленты на экраны очень актуальной стала тема вакцинации населения от коронавируса COVID-19 ", - сообщил Цехмистренко.



Способствовала производству и продвижению ленты международная организация Internews. Организация внедряет много инициатив по улучшению качества журналистики.



"Честно говоря, мы не могли предвидеть успех этого фильма, но для нас тема была настолько важной, актуальной для этого момента. И для меня это имеет личное значение, потому что моя двоюродная сестра умерла от кори", - отметила директор Internews Network Джиллиан Маккорман.



В свое время в организации обратили внимание, что в Украине мало качественных материалов медицинской тематики, в частности о прививках. Поэтому в Internews согласились поддержать и создание документального фильма о вакцинации.



"Я очень-очень счастлива, что это произошло, что этот фильм состоялся. Потому что в начале это не было так полностью, мы не были так уверены. Задача была в том, чтобы сделать рекламу вакцинации в Украине. Это сейчас эта тема она везде, везде, потому что мир пережил пандемию. И все понимают, как важно вакцинироваться. Тогда, когда мы начинали, было много скептиков ", - сообщила менеджер программы Internews Network Александра Павловская.