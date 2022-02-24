Украинская дипломатия сохранила управляемость: работает вся система МИД, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины сообщил о бесперебойной работе всей дипломатической системы Украины с первых минут войны
Об этом он написал в Facebook .
"С первых минут войны работает вся система МИД в Украине и за рубежом - наши посольства, консульства, представительства при международных организациях. Организуем международные контакты президента, я общаюсь с коллегами-министрами, жмем для скорейшего применения санкций, изоляции России, поставки в Украину оружия , предоставление финансовой и гуманитарной помощи Украинская дипломатия сохранила управляемость Мы готовились и к такому сценарию Дорогие украинцы, главное сохранять спокойствие, не поддаваться панике и фейкам Делайте все, что в ваших силах, чтобы поддерживать армию, распространяйте по миру правдивую информацию о агрессию, мобилизуйте иностранные правительства, если вы проживаете за границей. Путин напал не только на государство. Он напал на народ, на каждого из нас. И мы достойно пройдем это страшное испытание. Украина победит", - написал он.
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