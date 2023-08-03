Украинская дипломатия: Отказами в предоставлении агреманов нас учат, как должно быть правильно
Давно я что-то не писал о дипломатических назначениях и очередных сериалах на этом поле в стиле "Санта-Барбары"
Вообще назначение некоторых послов в последнее время напоминают известное изречение бывшего (уже покойного) спикера парламента Ивана Плюща: "Они хотят впихнуть невпихуемое. Ну так чего же его совать, как оно не лезет?".
Как известно, последние президентские указы по поводу назначений послов были месяц назад. Послом Украины в Индии стал Александр Полищук, в Бразилии – Андрей Мельник, а в Колумбии – Юрий Полюхович. При этом в десятках посольств нет руководителей уже больше года, а в некоторых послов уволили недавно.
Итак, начнем с Чехии. Чуть больше месяца назад туда уже собирал чемоданы уволенный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Здесь нужно сделать ремарку. Прага – это место, куда стремились попасть в десяток дипломатов. И куда даже объявляли конкурс (была попытка министра Кулебы публично спасать имидж украинской дипломатии, однако, похоже, она была бесполезной). С апреля 2022 Украина в этой чрезвычайно важной стране Европы посла так и не назначила. Хотя Банковая и предпринимала попытки забросить чехам то одну, то другую кандидатуру для обсуждения.
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Здесь нужно отдать должное изменению тактики — перестали сразу слать агреманы без согласования (как это было с кандидатурой экс-главы Луганской ОГА Сергеем Гайдаем и Казахстаном). Перед официальной отправкой документов начали проводить "доразведку", готова ли страна принять того или иного человека.
Так вот, с Гусевым до агремана даже не дошло. Но, очевидно, взятые на себя обязательства Банковой перед ним дали возможность двигаться в других направлениях.
Вот, например. Уволили Вадима Пристайко из посла в Великобритании. Так консультации, как я представляю, выглядели так:
– Как вы смотрите, что на место Пристайко приедет наш генпрокурор Костин?
– Вы серьезно? WTF?
– Ок, понятно. Костина не хотите. Хотя он здесь нам тоже может мешать со своими телефонными разговорами по Князеву… Давайте Гусева?
– O my God! У вас есть нормальные кандидаты?
– Есть еще один – он вам хорошо знаком. Алексей Резников. Но сам он не очень хочет.
Так и побеседовали.
Подытоживая сказанное, Гусев поедет в Азербайджан. Не Прага, конечно, но что поделаешь…
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Вчера президент Зеленский встречался с дипломатическим корпусом. Пока не собирал впечатления, но официально были расставлены приоритеты, которые он считает первоочередными для работы посольств. Их 5:
- "Формула мира".
- Оружие и санкции;
- Интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства;
- Экономика и восстановление, трансформация;
- Наши люди как в Украине, так и за границей.
Исходя из этих вызовов, важно, чтобы послами ехали действительно квалифицированные и подготовленные кадры. А не исключительно политические назначенцы, эффективность работы которых в Украине была под большим вопросом.
Отказами в предоставлении агреманов нас начинают учить, как должно быть правильно. Неужели этого недостаточно, чтобы просмотреть подходы к подбору кадров на дипломатическую службу?
Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком
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