Вообще назначение некоторых послов в последнее время напоминают известное изречение бывшего (уже покойного) спикера парламента Ивана Плюща: "Они хотят впихнуть невпихуемое. Ну так чего же его совать, как оно не лезет?".

Как известно, последние президентские указы по поводу назначений послов были месяц назад. Послом Украины в Индии стал Александр Полищук, в Бразилии – Андрей Мельник, а в Колумбии – Юрий Полюхович. При этом в десятках посольств нет руководителей уже больше года, а в некоторых послов уволили недавно.

Итак, начнем с Чехии. Чуть больше месяца назад туда уже собирал чемоданы уволенный глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Здесь нужно сделать ремарку. Прага – это место, куда стремились попасть в десяток дипломатов. И куда даже объявляли конкурс (была попытка министра Кулебы публично спасать имидж украинской дипломатии, однако, похоже, она была бесполезной). С апреля 2022 Украина в этой чрезвычайно важной стране Европы посла так и не назначила. Хотя Банковая и предпринимала попытки забросить чехам то одну, то другую кандидатуру для обсуждения.

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Здесь нужно отдать должное изменению тактики — перестали сразу слать агреманы без согласования (как это было с кандидатурой экс-главы Луганской ОГА Сергеем Гайдаем и Казахстаном). Перед официальной отправкой документов начали проводить "доразведку", готова ли страна принять того или иного человека.

Так вот, с Гусевым до агремана даже не дошло. Но, очевидно, взятые на себя обязательства Банковой перед ним дали возможность двигаться в других направлениях.

Вот, например. Уволили Вадима Пристайко из посла в Великобритании. Так консультации, как я представляю, выглядели так:

– Как вы смотрите, что на место Пристайко приедет наш генпрокурор Костин?

– Вы серьезно? WTF?

– Ок, понятно. Костина не хотите. Хотя он здесь нам тоже может мешать со своими телефонными разговорами по Князеву… Давайте Гусева?

– O my God! У вас есть нормальные кандидаты?

– Есть еще один – он вам хорошо знаком. Алексей Резников. Но сам он не очень хочет.

Так и побеседовали.

Подытоживая сказанное, Гусев поедет в Азербайджан. Не Прага, конечно, но что поделаешь…

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Вчера президент Зеленский встречался с дипломатическим корпусом. Пока не собирал впечатления, но официально были расставлены приоритеты, которые он считает первоочередными для работы посольств. Их 5:

"Формула мира". Оружие и санкции; Интеграция Украины в Евросоюз и НАТО, гарантии безопасности и политика соседства; Экономика и восстановление, трансформация; Наши люди как в Украине, так и за границей.

Исходя из этих вызовов, важно, чтобы послами ехали действительно квалифицированные и подготовленные кадры. А не исключительно политические назначенцы, эффективность работы которых в Украине была под большим вопросом.

Отказами в предоставлении агреманов нас начинают учить, как должно быть правильно. Неужели этого недостаточно, чтобы просмотреть подходы к подбору кадров на дипломатическую службу?

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Об авторе. Виктор Шлинчак, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

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