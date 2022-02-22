Украинская делегация в ТКГ осудила признание Россией "Л/ДНР" и анонсировала консультации с ОБСЕ и странами Нормандской четверки
Украинская делегация в ТКГ осудила решение РФ признать "Л/ДНР" и заявила, что оно может свидетельствовать о выходе России из Минских соглашений
Об этом она сообщила в Телеграмме .
"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российских властей о признании "ДНР/ЛНР", что может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из Минских договоренностей", - подчеркнули в ТКГ.
Также представители Украины добавили, что в течение прошлой недели россияне неоднократно уклонялись от участия в консультациях в формате ТКГ, реализуя свой план путем эскалации на линии разграничения.
"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с Действующим председательством в ОБСЕ, Координатором от ОБСЕ и странами Нормандской четверки по поводу дальнейшего формата переговорного процесса", - добавили в делегации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.61
Покупка 28.61Продажа 29.23
-
EUR
Покупка 32.32Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное