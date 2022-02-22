Украинская делегация в ТКГ осудила признание Россией "Л/ДНР" и анонсировала консультации с ОБСЕ и странами Нормандской четверки

Об этом она сообщила в Телеграмме .



"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе решительно осуждает решение российских властей о признании "ДНР/ЛНР", что может свидетельствовать о сознательном выходе РФ из Минских договоренностей", - подчеркнули в ТКГ.



Также представители Украины добавили, что в течение прошлой недели россияне неоднократно уклонялись от участия в консультациях в формате ТКГ, реализуя свой план путем эскалации на линии разграничения.



"В сложившейся ситуации мы будем проводить консультации с Действующим председательством в ОБСЕ, Координатором от ОБСЕ и странами Нормандской четверки по поводу дальнейшего формата переговорного процесса", - добавили в делегации.

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