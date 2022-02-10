Украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Facebook .



Вскоре предстоит вторая за этот год встреча политсоветников лидеров Нормандского формата. Брифинг по результатам переговоров будет проведен в помещении Посольства Украины в Германии около 20:00, но время может измениться.



Также в рамках визита в Берлин первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко проведет встречи с вицеканцлером Германии Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министеркой экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса.



На встречах планируется обсудить финансовое взаимодействие и поддержку двух стран.



"Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина - не сама, и мы жестко будем отстаивать собственные интересы", - подчеркнул Ермак.

Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.

По словам Ермака, во время сегодняшних переговоров украинская сторона попытается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb