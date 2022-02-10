Украинская делегация прилетела на переговоры советников лидеров Нормандского формата
Украинская делегация прилетела в Берлин, где проведет ряд встреч, а также примет участие в переговорах советников лидеров Нормандского формата, где Украину представит Андрей Ермак
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Facebook .
Вскоре предстоит вторая за этот год встреча политсоветников лидеров Нормандского формата. Брифинг по результатам переговоров будет проведен в помещении Посольства Украины в Германии около 20:00, но время может измениться.
Также в рамках визита в Берлин первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко проведет встречи с вицеканцлером Германии Робертом Габеком, министром финансов Кристианом Линднером, министеркой экономического сотрудничества и развития Свеней Шульце, депутатами Бундестага и представителями немецкого бизнеса.
На встречах планируется обсудить финансовое взаимодействие и поддержку двух стран.
"Рассчитываем на конструктивный диалог и положительные результаты после всех встреч. Украина - не сама, и мы жестко будем отстаивать собственные интересы", - подчеркнул Ермак.
- Напомним, 26 января в Париже прошла встреча советников лидеров стран "нормандской четверки". В последний раз переговоры лидеров государств в Нормандском формате проводились в декабре 2019 года. По результатам встречи Андрей Ермак заявил, что сторонам впервые за три года удалось согласовать совместное коммюнике.
- По словам Ермака, во время сегодняшних переговоров украинская сторона попытается разблокировать работу Трехсторонней контактной группы.
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