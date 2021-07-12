Украинская делегация хочет убедить Меркель, что "Северный поток-2" несет угрозы Европе, - Витренко
Делегация из Украины находится в Берлине, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром экономики Петером Альтмаером по "Северному потоку-2"
Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.
"Украинская сторона будет поднимать вопрос "Северного потока-2" и в очередной раз будет пытаться убедить немецких партнеров, что этот геополитический проект Кремля несет угрозы не только Украине, но и Европе. Как руководитель НАКа, я буду поддерживать украинскую делегацию в переговорах отраслевой экспертизой" , - написал Витренко.
- В правительстве ФРГ заявили, что Германия заинтересована, чтобы Украина осталась транзитером газа независимо от запуска газопровода "Северный поток-2"
- В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", заявили, что его достроят в августе 2021 года.
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