Украинская делегация хочет убедить Меркель, что "Северный поток-2" несет угрозы Европе, - Витренко

Об этом написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в Facebook.



"Украинская сторона будет поднимать вопрос "Северного потока-2" и в очередной раз будет пытаться убедить немецких партнеров, что этот геополитический проект Кремля несет угрозы не только Украине, но и Европе. Как руководитель НАКа, я буду поддерживать украинскую делегацию в переговорах отраслевой экспертизой" , - написал Витренко.

В правительстве ФРГ заявили, что Германия заинтересована, чтобы Украина осталась транзитером газа независимо от запуска газопровода "Северный поток-2"

В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2", заявили, что его достроят в августе 2021 года.