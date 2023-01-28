Украинская чемпионка завоевала медаль в первом старте легкоатлетического сезона
Украинка Марина Бех-Романчук завоевала бронзу в тройном прыжке на турнире World Athletics Indoor Tour Gold в Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бех-Романчук начала международный сезон в закрытых помещениях в Карлсруэ и сразу получила награду. Украинка заняла третье место в тройном прыжке с результатом 14,41 м. Золото завоевала кубинка Лиадагмис Повеа (14,64 м), серебро - ее соотечественница Леянис Перес-Эрнандес (14,45 м).
Марина Бех-Ромачнук является действующей чемпионкой Европы по тройному прыжку и вицечемпионкой мира по прыжкам в длину.
World Athletics Indoor Tour Gold
Карлсруэ, Германия
27 января
Женщины. Тройной скачок
1. Лиодагмис Повеа (Куба) – 14,64 м
2. Леянис Перес-Эрнандес (Куба) – 14,45 м
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,41 м
- 19 августа Марина Бех-Романчук победила в соревнованиях по тройному прыжку на ЧЕ-2022.
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