Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бех-Романчук начала международный сезон в закрытых помещениях в Карлсруэ и сразу получила награду. Украинка заняла третье место в тройном прыжке с результатом 14,41 м. Золото завоевала кубинка Лиадагмис Повеа (14,64 м), серебро - ее соотечественница Леянис Перес-Эрнандес (14,45 м).

Марина Бех-Ромачнук является действующей чемпионкой Европы по тройному прыжку и вицечемпионкой мира по прыжкам в длину.

World Athletics Indoor Tour Gold

Карлсруэ, Германия

27 января

Женщины. Тройной скачок

1. Лиодагмис Повеа (Куба) – 14,64 м

2. Леянис Перес-Эрнандес (Куба) – 14,45 м

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,41 м

19 августа Марина Бех-Романчук победила в соревнованиях по тройному прыжку на ЧЕ-2022.

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