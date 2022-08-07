Украинская чемпионка Билодид получила первое золото в новой категории
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид выиграла на Кубке Европы первую золотую медаль в весовой категории до 57 кг
Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины .
Билодид выиграла этап Кубка Европы, который проходил в Риге. По пути к победе украинка одолела четырех соперниц и выиграла свое первое международное золото после перехода в категорию до 57 кг.
21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и Европы и бронзовой медалисткой Олимпиады-2020 в весе до 48 кг. В последний раз она выступала в этой категории на Играх в Токио летом 2021 года.
- В июле 2021 года Дарья Билодид заявила, что собирается изменить весовую категорию .
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