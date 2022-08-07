Об этом сообщает Федерация дзюдо Украины .

Билодид выиграла этап Кубка Европы, который проходил в Риге. По пути к победе украинка одолела четырех соперниц и выиграла свое первое международное золото после перехода в категорию до 57 кг.

21-летняя Дарья Билодид является двукратной чемпионкой мира и Европы и бронзовой медалисткой Олимпиады-2020 в весе до 48 кг. В последний раз она выступала в этой категории на Играх в Токио летом 2021 года.

В июле 2021 года Дарья Билодид заявила, что собирается изменить весовую категорию .

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