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Украинская Буча год спустя: Медленный прогресс в расследовании военных преступлений

1 апреля, 2023 суббота
09:43
война с Россией

Год назад украинский город Буча под Киевом был освобожден от российских оккупантов, обвиняемых в совершении там военных злодеяний. Журналисты DW пообщались с родственниками погибших мирных жителей

25 марта 2022 года российские оккупационные войска застрелили 69-летнюю пенсионерку Валентину Зень во дворе ее дома в пригороде Киева Бучи. Ее тело пролежало там до освобождения города украинской армией 31 марта.

Дочь Валентины Татьяна оставалась с ней в течение первых недель после полномасштабного вторжения России в Украину, но 25 марта ее там уже не было. Накануне ее вместе с сыном эвакуировали в Киев. Ее мать не захотела ехать с ними.

"Моя мать стекла кровью"

Некоторые соседи видели, что произошло с Валентиной Зень, и позже рассказали ее дочери, что она пошла за водой на улицу Стеклозаводскую, где стояли русские солдаты. Сообщается, что позже того же дня они вошли во двор и просто начали стрелять.

Татьяна рассказала DW, что солдаты убивали по меньшей мере два человека в день в их же дворах. "Моя мама разговаривала по телефону, когда увидела россиян и услышала выстрелы. Она из страха убежала и забежала в дом, но пуля влетела в дверь и попала в нее, пробив печень. Мама истекала кровью до смерти".

С момента убийства прошел год, но Татьяну до сих пор не допросили следователи. Семья не знает, будет ли когда-нибудь судебное разбирательство этого дела.

Внук Валентины Зень нашел ее тело после того, как ВСУ освободили Бучу. Он тоже сам похоронил ее в городе. Лишь один раз в апреле 2022 года власти расспрашивали его об этом.

Застрелен в лесу

Похожая ситуация и у Сергея, отец которого, Александр Яремич, также погиб от рук россиян 25 марта 2022 года. Он раздавал еду жителям Бучи, недалеко от российских блокпостов. Его застрелили во время обыска в его доме через две недели после того, как восемь его друзей разделили такую же судьбу на улице Яблонской.

Сергей рассказал, что российские солдаты обнаружили у его отца мобильный телефон, а после обыска вывезли его в лес и расстреляли.

Он рассказал, что незадолго до этого разговаривал со своим отцом, пользовавшимся этим же телефоном.

После убийства было начато официальное расследование, но Сергей говорит, что потратил год, пытаясь выяснить, как продвигается уголовное преследование. Он рассказал, что сначала нужно было эксгумировать тело и собрать доказательства, затем заменить следователя, который вел дело, и недавно его наконец допросили.

"Все происходит очень медленно, но они все же продвигаются вперед, - сказал он. "Мне рассказывают, что они сделали и каковы их следующие шаги. Это утомительный процесс. Я не думаю, что расследование завершится до конца года.

Доказательства военных преступлений

Только в Киевской области Генеральная прокуратура Украины насчитала около 11 000 военных преступлений, совершенных российскими войсками. Около 700 из них зарегистрированы в Буче. Уже возбуждено более 7 000 уголовных дел, 118 подозреваемых и 50 человек предстали перед судьями заочно. Четверо из них уже получили приговор.

По данным прокуратуры Киевской области, в прошлом году Служба безопасности Украины и местная полиция провели обыски в этом районе. Они эксгумировали тела и собрали доказательства уже открытых дел. Волонтеры также помогали властям, что позволило им собрать множество доказательств военных преступлений.

Прокуроры говорят, что расследование занимает много времени, поскольку трудно идентифицировать преступников и практически невозможно их арестовать. "Основная цель этого этапа расследования – собрать полную доказательную базу, а также показания очевидцев, – сказал Олег Ткаленко, заместитель руководителя прокуратуры Киева.

"Часто установить личность того или иного военного преступника следователям удается благодаря допросам российских военнопленных", - добавил он, отметив, что они часто называют имена товарищей, хваставшихся тем, сколько гражданских лиц они убили, замучили или издевались над мирными жителями.

Он также сказал, что, несмотря на фрагментарный характер доказательств и трудоемкий процесс их сбора, прокуроры все же надеются, что до конца этого года многие подозреваемые предстанут перед судом и будут вынесены приговоры. "После этого они будут объявлены в международный розыск", - пояснил Ткаленко. "Украина подписала ряд международных договоров об экстрадиции таких преступников. Мы надеемся, что часть из них удастся задержать за границей и вернуть в Украину, чтобы они заплатить за совершившие преступления пока еще продолжается война. Остальные мы найдем после победы".

Кроме проводимых в Украине расследований, более 20 стран мира начали расследование российских военных преступлений, как это определено их национальным законодательством. Недавно Международный уголовный суд (МКС) в Гааге, Нидерланды выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и Уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в похищении украинских детей.

Переведено с Deutsche Welle

Украина
Россия
Владимир Путин
Буча
воєнні злочини Росії
геноцид украинцев
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