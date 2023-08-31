"Украинская бронетехника" возобновила производство минометов разных калибров: В этом году уже поставила Силам Обороны более 600 единиц
ООО "Украинская бронетехника" полностью возобновило производство минометов разных калибров и только в этом году уже поставило Силам Обороны Украины более 600 единиц
Об этом компания сообщила в Facebook.
"С начала полномасштабного вторжения часть наших производственных мощностей на востоке страны была захвачена врагом. Мы нашли способ восстановить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релоцированных площадках производство минометов калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм", – рассказал генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.
Фото: ukrarmor
"Украинская бронетехника" на сегодняшний день не только восстановила, но и значительно нарастила, по сравнению с довоенным периодом, объемы производства столь нужной украинской армии артиллерийского оружия. Мы поставляем эти изделия разным силовым ведомствам как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций", - информирует Бельбас.
Фото: ukrarmor
В компании напомнили, что ООО "Украинская бронетехника" постоянно связано с военными, эксплуатирующими минометы их производства.
Фото: ukrarmor
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