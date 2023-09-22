"Украинская бронетехника" поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство

Об этом сообщили на предприятии .

"Украинская бронетехника" в кооперации с несколькими странами НАТО продолжает поставлять боеприпасы, крайне необходимые для поддержки украинского Контрнаступления и освобождения наших территорий.

"Роль артиллерии в нынешней войне сложно переоценить. Поэтому возможность производить и поставлять артиллерийские боеприпасы для нас в приоритете. Наша компания работает над увеличением ежемесячных объемов производства артиллерийских боеприпасов. В ближайших планах, - нарастить количество 122-мм выстрелов - директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.