"Украинская бронетехника" поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство
Тысячи новых дефицитных 122-мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом сегодня доставлены Вооруженным Силам Украины
Об этом сообщили на предприятии .
"Украинская бронетехника" в кооперации с несколькими странами НАТО продолжает поставлять боеприпасы, крайне необходимые для поддержки украинского Контрнаступления и освобождения наших территорий.
"Роль артиллерии в нынешней войне сложно переоценить. Поэтому возможность производить и поставлять артиллерийские боеприпасы для нас в приоритете. Наша компания работает над увеличением ежемесячных объемов производства артиллерийских боеприпасов. В ближайших планах, - нарастить количество 122-мм выстрелов - директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.
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