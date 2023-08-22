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"Украинская Бронетехника" наладила производство 120-мм минометных выстрелов с двумя странами НАТО

22 августа, 2023 вторник
18:12
Война с Россией

ООО "Украинская Бронетехника" сотрудничает с двумя странами-членами Альянса и увеличивает объемы поставок минометных выстрелов калибра 120 мм для украинской армии

Об этом информирует Украинская Бронетехника.

"120-мм миномет на сегодняшний день является одним из самых распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120-мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают украинским защитникам приближать победу", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Силы обороны уже получают тысячи новых минометных выстрелов.

На фото: боєприпасиНа фото: боєприпаси

Фото: Украинская Бронетехника

Минометные выстрелы производятся с использованием новейших технологий и в соответствии со стандартами НАТО.

"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов", - добавляют в пресс-службе.

  • 26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство в этом году выделило 40 миллиардов гривен для инвестиций в беспилотники украинского производства.
  • Украинский оборонно-промышленный комплекс с января по июль 2023 года изготовил в десять раз больше боеприпасов, чем за 2022 год, однако для обеспечения армии этого пока недостаточно, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
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