"Украинская Бронетехника" наладила производство 120-мм минометных выстрелов с двумя странами НАТО

Об этом информирует Украинская Бронетехника.

"120-мм миномет на сегодняшний день является одним из самых распространенных видов артиллерийского оружия украинской армии. 120-мм мины эффективно поражают вражескую живую силу и технику, уничтожают укрытия, огневые позиции и помогают украинским защитникам приближать победу", - говорится в заявлении.

Сообщается, что Силы обороны уже получают тысячи новых минометных выстрелов.

Фото: Украинская Бронетехника

Минометные выстрелы производятся с использованием новейших технологий и в соответствии со стандартами НАТО.

"Международная кооперация и рассредоточение производственных мощностей помогли нашему предприятию нарастить ежемесячные объемы поставок этих боеприпасов", - добавляют в пресс-службе.