"Украинская Бронетехника" испытала партию 120-мм минометов для ВСУ
Конструкторско-производственное предприятие "Украинская Бронетехника" завершило приемо-сдаточные испытания очередной партии 120-мм минометов для нужд Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.
"На этих испытаниях мы отстреляли последние образцы продукции и тем самым завершили один из текущих контрактов с Минобороны. Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120-мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - рассказал генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.
В "Украинской Бронетехнике" подчеркнули, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, передаваемый армии. Минометами "Украинской Бронетехники" вооружены ВСУ, в частности терроборона и Силы спецопераций, Нацполиция и СБУ.
"Мы успешно провели релокацию производства и вышли на высокие показатели производства минометов. Компания работает над тем, чтобы минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм в армии было больше", - сказал Владислав Бельбас.
- Ранее "Украинская Бронетехника" сообщила, что поставила ВСУ тысячи дефицитных 122-мм выстрелов и наращивает их производство.
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