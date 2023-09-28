"Украинская Бронетехника" испытала партию 120-мм минометов для ВСУ

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба предприятия.

"На этих испытаниях мы отстреляли последние образцы продукции и тем самым завершили один из текущих контрактов с Минобороны. Продолжаем производить минометы разных калибров и поставляем их практически всем силовым ведомствам. Сегодня лично проверял безопасность стрельбы и вбрасывал 120-мм минометные выстрелы на полном заряде в ствол нашего миномета", - рассказал генеральный директор ООО "Украинская Бронетехника" Владислав Бельбас.

В "Украинской Бронетехнике" подчеркнули, что испытание контроля качества проходит каждый миномет, передаваемый армии. Минометами "Украинской Бронетехники" вооружены ВСУ, в частности терроборона и Силы спецопераций, Нацполиция и СБУ.

"Мы успешно провели релокацию производства и вышли на высокие показатели производства минометов. Компания работает над тем, чтобы минометов 60 мм, 82 мм и 120 мм в армии было больше", - сказал Владислав Бельбас.