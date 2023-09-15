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Украинская бронетехника: действия ГБР и ГАСУ имеют признаки диверсии против ВПК Украины и могут повлечь за собой остановку производства

15 сентября, 2023 пятница
20:26
Общество

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил о возможной атаке ГБР на военно-промышленный комплекс Украины посредством вывода Госаудитслужбы о возврате прибыли от заказов

Об этом Бельбас сказал во время пресс-конференции, передает пресс-служба ООО "Украинская бронетехника" .

"Имея на руках юридически ничтожное заключение Госаудитслужбы, "Украинскую бронетехнику" хотят обвинить в нанесении ущерба государству из-за получения компанией прибыли. Как нам стало известно, ГБР сейчас фальсифицирует дело против нашей компании, что станет прецедентом для атаки на весь ВПК", - сказал Бельбас.

Гендиректор Украинской бронетехники добавил, что с полученных предприятием доходов уже уплачены налоги.

"Из прибыли уплачены налоги, а средства проинвестированы в производство оружия победы над агрессором. Действия ГБР приведут к остановке производства минометов, бронированных автомобилей, поставкам критически важных 120-мм мин и 120-мм боеприпасов, снарядов, к увеличению в – сказал Бельбас.

Глава предприятия отметил, что в течение полутора лет Украинская бронетехника передала Силам Обороны уже около 30 тыс. тонн боеприпасов и вооружения, поставляет военную технику и боеприпасы дешевле других компаний и не имеет никакого "безнадежного" контракта, а также является поставщиком нескольких волонтерских фондов.

"Наша компания производит колесные бронетранспортеры "Варта" и "Новатор". Однако, в отличие от государственных предприятий, не получает финансирование на релокацию, строительство и закупку оборудования. Все это финансируется нашими собственными средствами из доходов, ограниченных несколькими процентами. Мы производим минометы калибров 120 мм и 82 мм и 60 мм, минометные выстрелы 60 мм Мы производим бронезащиту для самоходных гаубиц "Богдана" и ракетных комплексов "Нептун". Сразу после получения права на импорт боеприпасов мы организовали поставки дальнобойных выстрелов для САУ В начале полномасштабной агрессии мы быстро передали Силам Обороны всю военную технику, которую ранее готовили под экспорт, за время войны предприятием создана международная кооперация уже с двумя странами НАТО по производству и поставке в Украину 120-мм. минометных выстрелов А в партнерстве с боеприпасным холдингом Восточной Европы возобновили производство 122-мм выстрелов к гаубицам Д-30 и 2С1 "Гвоздика", - рассказал Бельбас.

Ранее сообщалось , что ГАСУ начало рассылать письма в госструктуры с требованием вернуть прибыль частным предприятиям, у которых закупали товары в 2022 году.

Украинские производители товаров оборонного сектора обратились к президенту с просьбой прекратить давление ГАСУ и правоохранительных органов.

Новости
Украина
оружие
ГБР
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