Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале в Праге "Фенербахче" победил другой турецкий клуб - "Чукурува Мерсин" - 99:60.

Ягупова вышла на площадку в стартовой пятерке, набрала 7 очков, отдала 3 результативных передачи, сделала 1 подбор и 1 перехват.

31-летняя Алина Ягупова стала победительницей Евролиги впервые в карьере. По итогам сезона украинка попала в символическую сборную турнира. В 2020 и 2021 годах она признавалась лучшей баскетболисткой престижного европейского клубного турнира.

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Евролига. Финал

16 апреля

Прага, Чехия

"Фенербахче" (Турция) – "Чукурува Мерсин" (Турция) 99:60