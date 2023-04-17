Украинская баскетболистка впервые стала победительницей Евролиги
Украинка Алина Ягупова стала победительницей Евролиги в составе турецкого "Фенербахче"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале в Праге "Фенербахче" победил другой турецкий клуб - "Чукурува Мерсин" - 99:60.
Ягупова вышла на площадку в стартовой пятерке, набрала 7 очков, отдала 3 результативных передачи, сделала 1 подбор и 1 перехват.
31-летняя Алина Ягупова стала победительницей Евролиги впервые в карьере. По итогам сезона украинка попала в символическую сборную турнира. В 2020 и 2021 годах она признавалась лучшей баскетболисткой престижного европейского клубного турнира.
Баскетбол
Женщины
Евролига. Финал
16 апреля
Прага, Чехия
"Фенербахче" (Турция) – "Чукурува Мерсин" (Турция) 99:60
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