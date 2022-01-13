Украинская бандуристка выступила в университете Японии

Об этом сообщает Посольство Украины в Японии на своей странице в Facebook.



"12 января Посол Украины в Японии Сергей Корсунский встретился с президентом Университета Кобе Гакуин Масами Сато и прочитал лекцию об Украине по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Японией.



Студенты, преподаватели, а также представители мэрии города Кобе имели возможность насладиться выступлением украинской бандуристки Екатерины Гудзий", - говорится в сообщении.

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