Украинская авиация за сутки нанесла 32 удара по врагу, - Генштаб
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны по разным направлениям сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага
Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ .
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 15 октября, нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.
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