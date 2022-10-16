Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ .

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки, 15 октября, нанесла 32 удара. Подтверждено поражение 24 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны в разных направлениях сбили 6 БпЛА и 1 вертолет врага.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, 7 объектов ПВО противника и другие военные цели.

Напомним, ВСУ ликвидировали российского майора, трижды возвращавшегося на фронт