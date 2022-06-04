Украинская авиация за минувшие сутки уничтожила более 20 единиц вражеской бронетехники
3 июня ударной авиацией Воздушных Сил уничтожено более 20 единиц боевой бронированной техники, уничтожены укрепленные позиции оккупантов на разных направлениях, живая сила противника
Об этом говорится на странице Командования воздушных сил ВСУ.
Подразделения зенитных ракетных войск уничтожили авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА окупантов.
В целом, с 24 февраля, с момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины, штурмовики и бомбардировщики Воздушных Сил ВС Украины Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авианалетов по колоннам рашистов, скоплению техники и личного состава и логистическим центрам. Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты.
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