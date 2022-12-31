Украинская авиация за день нанесла семь ударов по позициям россиян
Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения российских войск и один - по позициям зенитно-ракетных комплексов врага
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в facebook , обнародовав оперативную информацию по состоянию на 31 декабря.
Стало известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили два района сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков, а также вражеский пункт управления.
"В период с 12.40 до 14.30 противник нанес массированный ракетный удар. По предварительным данным, всего было совершено около 20 пусков ракет. Несколько из них не долетели до Украины и упали на территории России (информация уточняется)", - отметили в Генштабе.
В частности, сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожены 12 крылатых ракет в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. В Киевской области также был сбит вражеский беспилотник "Орлан-10", который производил воздушную разведку во время ракетной атаки и пытался выявить позиции украинского ПВО.
Оккупанты совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня
Также за сутки захватчики совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по инфраструктуре населенных пунктов Донецкой и Херсонской областей.
В Генштабе подчеркнули, что угроза оказания Россией авиационных и ракетных ударов остается актуальной на всей территории Украины. Граждан призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги даже во время праздников.
Лиманское и Бахмутское направления: российские войска не прекращают вести наступательные действия, на Купянском и Авдеевском направлениях предпринимаются попытки улучшить тактическое положение.
Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: признаки формирования наступательных группировок противника не выявлены.
Северское и Слобожанское направления: россияне обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Ходыно, Атинское, Большая Рыбица, Запсилья и Рясное Сумской области, а также Уды, Стрелеча, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновской и Катерино.
Купянское направление: враг наносил удары по районам Лозовой Первой, Западного, Масютовки, Токаревки, Купянска и Орлянского Харьковской области, а также Новоселовского, Стельмаховки и Андреевки Луганской области.
Лиманское направление: под огневое влияние захватчиков попали Площадка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области, а также Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.
Бахмутское направление: вражеские обстрелы зафиксированы в районах более 20 населенных пунктов, в том числе Спирное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
Авдеевское направление: российские войска били по Веселому, Авдеевке, Невельскому, Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке Донецкой области.
Новопавловское направление: во вражеский огонь попали Времовка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области.
Запорожское направление: из танков, минометов и ствольной артиллерии захватчики обстреляли районы более 15 населенных пунктов, в том числе Ольговского, Гуляйполя, Степного, Волшебного и Дорожнянки Запорожской области.
Херсонское направление: от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.
- В субботу, 31 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому, в результате которого были ранены семь человек.
- Во время воздушной тревоги 31 декабря в трех районах Киева прогремели взрывы: повреждены несколько гражданских объектов, один человек погиб , 20 человек получили ранения.
- Российские захватчики обстреляли Николаев, в результате чего шесть человек получили ранения и загорелся пожар.
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