Украинская авиация в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, - Генштаб

Об этом сообщили на facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

В частности, сообщается, что подтверждено поражение живой силы и техники захватчиков в предыдущие дни.

"Так, в Донецкой области уничтожены 4 самоходных артиллерийских установки 2С7 "Пион". А в районе Забарино Херсонской области поражен штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. В результате - до 70 военнослужащих получили ранения. Количество погибших уточняется", - говорится в сообщении.

Более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня: оккупанты обстреляли Харьковщину

"В течение суток оккупанты нанесли ракетный удар по району Купянска Харьковской области. Также произвели более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Северское направление: противник обстрелял позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжовка и Ворожба Сумской области

Слобожанское направление: минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка и Ольховатка Харьковской области.

Купянское и Лиманское направления: огневому поражению из танков и артиллерии подверглись районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Площанка, Диброва и Червонопоповка Луганской области и Ямполевка – Донецкой.

Бахмутское и Авдеевское направления: оккупанты обстреляли районы более 20 населенных пунктов. В частности, это Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка и Нью-Йорк Донецкой области.

Новопавловское направление: противник подверг огневому воздействию районы Угледара, Великой Новоселки и Времовки Донецкой области.

Запорожское направление: зафиксированы вражеские обстрелы около 20 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Червоное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области и Никополь - Днепропетровской.

Российские оккупанты, с целью устрашения, продолжают хаотические обстрелы мирного населения в освобожденных городах и селах вдоль правого берега реки Днепр.

"Систематическим минометным обстрелам подвергается город Берислав Херсонской области. Также на Херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское. Есть пострадавшие среди мирных жителей". - указывается в сообщении.

За сутки 24 декабря военные РФ совершили 71 обстрел Херсонской области, 41 раз под поражение попал Херсон: погибли гражданские жители.

25 декабря оккупанты обстреляли две больницы в Херсоне.

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