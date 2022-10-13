Украинская авиация в течение суток нанесла 19 ударов по врагу - Генштаб
Противник ежедневно несет потери. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 19 ударов по местам сосредоточения вражеской техники и военных РФ
Об этом в вечернем обращении 13 октября сообщили в Генштабе ВСУ .
Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА. Шесть из них – "Shahed -136".
Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.
Кроме того, подтверждено огневое поражение, 12 октября текущего года, двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери кафиров уточняются.
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- Напомним, вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий
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