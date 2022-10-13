Об этом в вечернем обращении 13 октября сообщили в Генштабе ВСУ .

Подтверждено поражение более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА. Шесть из них – "Shahed -136".

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов.

Кроме того, подтверждено огневое поражение, 12 октября текущего года, двух вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери кафиров уточняются.

Отметим, за текущие сутки кафиры нанесли 1 ракетный и 15 авиационных ударов, совершили 22 обстрела с РСЗО

К слову, российские кафиры похищают украинских детей и гонят на войну российских зэков

Напомним, вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий