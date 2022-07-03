Украинская авиация уничтожила склады боеприпасов, 2 пункта управления и 30 единиц техники РФ

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Украинская авиация работала фактически по всем направлениям фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – и совершила почти полтора десятка групповых вылетов за 2 июля.

"В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных Сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки", - говорится в отчете.

2 июля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео , где уничтожаются остатки техники, инфраструктуры и вооружения рашистов на острове Змеиный.

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