Украинская авиация уничтожила склады боеприпасов, 2 пункта управления и 30 единиц техники РФ
За сутки, 2 июля, украинская авиация уничтожила 30 единиц вражеской техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления
Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
Украинская авиация работала фактически по всем направлениям фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях – и совершила почти полтора десятка групповых вылетов за 2 июля.
"В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных Сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки", - говорится в отчете.
- 2 июля главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео , где уничтожаются остатки техники, инфраструктуры и вооружения рашистов на острове Змеиный.
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