Украинская авиация уничтожила российскую переправу через реку Ингулец
15 мая авиация Воздушных сил ВСУ уничтожила переправу российских военных через реку Ингулец
Об этом говорится в отчете командования ПС ВСУ за 15 мая в Facebook .
"Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное разрушение по водной переправе окупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец", - заявили в командовании.
Там отметили, что истребители продолжают партулировать воздушный простор Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям россиян, скоплению войск и колоннам техники.
Зенитные ракетные войска за сутки сбили две крылатые ракеты, три беспилотника "Орлан-10" и вертолет Ка-52.
Противовоздушной обороной поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".
Всего за сутки поражено 11 воздушных целей.
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