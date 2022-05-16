Украинская авиация уничтожила российскую переправу через реку Ингулец

Об этом говорится в отчете командования ПС ВСУ за 15 мая в Facebook .

"Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносит очередное разрушение по водной переправе окупантов. На этот раз речь идет о переправе через реку Ингулец", - заявили в командовании.

Там отметили, что истребители продолжают партулировать воздушный простор Украины, а штурмовики и бомбардировщики наносят ракетно-бомбовые удары по позициям россиян, скоплению войск и колоннам техники.

Зенитные ракетные войска за сутки сбили две крылатые ракеты, три беспилотника "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

Противовоздушной обороной поражен вертолет Ми-28 и четыре БПЛА "Орлан-10".

Всего за сутки поражено 11 воздушных целей.