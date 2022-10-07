Украинская авиация ударила по пунктам развертывания российских ПВО в районе Новой Каховки
На южном фронте авиация ВСУ обстреляла пункты развертывания российских ПВО в районе Новой Каховки
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"За ночь наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 200 огневых задач по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники. Потери в живой силе и технике, которые враг понес в течение ночи, разведываются", - пишут в ОК.
Украинская авиация нанесла удар по пунктам развертывания российских зенитно-ракетных комплексов ПВО в районе Новой Каховки.
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