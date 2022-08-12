Об этом говорится в отчете ОК "Юг".

Украинская авиация за сутки, 11 августа, нанесла 2 удара. Попали по опорному пункту россиян, недалеко от Андреевки, и по скоплению вражеской сил и техники возле Брускинского.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ убили 19 рашистов, уничтожили 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 1 склад с боеприпасами в Бериславском районе Херсона.

За сутки, 11 августа, россияне нанесли 8 ударов вертолетами и 4 удара штурмовой авиацией по позициям ВСУ и освобожденным населенным пунктам.

Жителей Николаевской, Херсонской и юга Днепропетровской областей предупредили о высокой угрозе российских обстрелов в ближайшее время.

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