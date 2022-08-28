Украинская авиация ударила по 2 опорным пунктам РФ в Херсонской области
За день, 27 августа, авиация ВСУ трижды ударила по 2 опорным пунктам российского агрессора в Херсонской области
Об этом сообщает ОК "Юг".
Ракето-артиллерийские подразделения убили 35 рашистов. Также уничтожены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нова", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.
Украинская авиация нанесла 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.
Демилитаризированы 2 склада боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде и 1 полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. Окончательные потери врага еще разведываются.
- На Днепропетровщине, 27 августа, российский агрессор атаковал Никополь неуправляемыми ракетами.
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