Об этом сообщает ОК "Юг".

Ракето-артиллерийские подразделения убили 35 рашистов. Также уничтожены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нова", 9 единиц бронированной и автомобильной техники.

Украинская авиация нанесла 3 удара по 2 опорным пунктам противника в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

Демилитаризированы 2 склада боеприпасов в Дудчанах и Давидовом Броде и 1 полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. Окончательные потери врага еще разведываются.

На Днепропетровщине, 27 августа, российский агрессор атаковал Никополь неуправляемыми ракетами.

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