Украинская авиация поразила 20 районов сосредоточения вражеского вооружения и техники
Воздушные силы ВСУ ударили по пункту управления и позициям средств ПВО противника, а также уничтожили 3 дрона-камикадзе
Об этом сообщил Генштаб ВСУ на странице в фейсбуке.
За 3 ноября Силы обороны ВСУ сбили 3 дрона-камикадзе "Шахед-136". Также украинские защитники нанесли по оккупантам 21 удар, поражены 20 районов с вражеским вооружением и военной техникой.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны в сутки поразили пункт управления врага, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
ВСУ уничтожили склад боеприпасов, станцию радиоэлектронной разведки и минно-взрывные заграждения.
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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил увеличение интенсивности боевых действий на отдельных участках фронта, всего это 80 ежедневных вражеских атак.
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С 23 октября по 3 ноября Украина потерпела 68 ракетных ударов, также войска РФ использовали 30 дронов-камикадзе.
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