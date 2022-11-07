Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Так, под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.

В свою очередь, воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.

Украинское войско нанесло удар по району сосредоточения техники врага в Горловке, а в Лисичанске поразило подразделение батальона "Ахмат".

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