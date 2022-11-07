Украинская авиация поразила 20 районов сосредоточения российских солдат и техники за сутки
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки, 6 ноября, нанесла по врагу 22 удара
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Так, под поражение попали 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.
Украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.
В свою очередь, воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и другие важные военные объекты противника.
- Украинское войско нанесло удар по району сосредоточения техники врага в Горловке, а в Лисичанске поразило подразделение батальона "Ахмат".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.72
Покупка 39.72Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 38.51Продажа 39.52
- Актуальное
- Важное