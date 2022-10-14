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Украинская авиация обстреляла ПВО россиян в Херсонской области

14 октября, 2022 пятница
05:08
война с Россией Авиация ВСУ

Авиация ВСУ ударила по позициям ПВО российских оккупантов на южном фронте

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Наши авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее результативности: поражены 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах", - говорится в отчете.

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