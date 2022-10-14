Украинская авиация обстреляла ПВО россиян в Херсонской области
Авиация ВСУ ударила по позициям ПВО российских оккупантов на южном фронте
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Наши авиационные удары были в 3,5 раза больше по количеству и в десятки раз эффективнее результативности: поражены 4 позиции противовоздушной обороны врага в Бериславском и Каховском районах, а также 3 места скопления живой силы, вооружения и техники в Николаевском, Баштанском и Херсонском районах", - говорится в отчете.
- Вечером, 13 октября, украинское ПВО сбило российскую крылатую ракету, которая была направлена по Одесской области.
- В оперативном командовании "Юг" рассказали, что на их направлении россияне задействовали ДРГ, вступившую в бой с ВСУ и отступившую.
- В Черном море российский агрессор увеличил количество крылатых ракет "Калибр" до 20 единиц.
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