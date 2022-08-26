Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Украинская авиация обстреляла районы сосредоточения подразделений и склады боеприпасов в Архангельске и Бурхановке. Нанесены удары по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.

Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

Всего за сутки, 25 августа, убиты 20 рашистов, уничтожены 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Окончательные потери россиян еще разведываются.

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