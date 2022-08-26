Украинская авиация обстреляла ПВО россиян в Херсоне
За день, 25 августа, украинская авиация ударила по средствам ПВО российского агрессора в Херсоне и Нововоскресенском
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Украинская авиация обстреляла районы сосредоточения подразделений и склады боеприпасов в Архангельске и Бурхановке. Нанесены удары по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском.
Ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по сосредоточению врага в Снегиревке, Нововоскресенском и Чкалово.
Всего за сутки, 25 августа, убиты 20 рашистов, уничтожены 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском.
Окончательные потери россиян еще разведываются.
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