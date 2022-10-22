Украинская авиация обстреляла позиции ПВО россиян у Каховки

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За сутки, 21 октября, авиация ВСУ нанесла 10 ударов по скоплению техники и опорным пунктам РФ в Бериславском и Баштанском районах. Пострадали позиции ПВО в Каховском районе.

"Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям наших войск, дважды задействовал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков поражен нашим зенитным ракетным подразделением", - добавили в "Юге".

Украинские зенитчики сбили российский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".

22 октября в оперативном командовании "Юг" отметили, что ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российской оккупации.

В Херсонской области украинская артиллерия уничтожила 3 склада оккупантов, которые были расположены в Бериславском районе.

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