Украинская авиация обстреляла позиции ПВО россиян у Каховки
В Херсонской области авиация ВСУ ударила по позициям ПВО россиян в Каховском районе
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За сутки, 21 октября, авиация ВСУ нанесла 10 ударов по скоплению техники и опорным пунктам РФ в Бериславском и Баштанском районах. Пострадали позиции ПВО в Каховском районе.
"Новую Каменку и Трифоновку враг атаковал вертолетами трижды, еще 5 вертолетных ударов нанес по позициям наших войск, дважды задействовал штурмовую авиацию. Но один из штурмовиков поражен нашим зенитным ракетным подразделением", - добавили в "Юге".
Украинские зенитчики сбили российский беспилотник-разведчик типа "Орлан-10".
- 22 октября в оперативном командовании "Юг" отметили, что ВСУ продолжают освобождать украинские земли от российской оккупации.
- В Херсонской области украинская артиллерия уничтожила 3 склада оккупантов, которые были расположены в Бериславском районе.
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